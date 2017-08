Conar poderá julgar campanha do… Próprio Conar

O teor das propagandas tem sido discutido como poucas vezes na história da comunicação. A internet potencializou bastante esse movimento, com alguns reflexos evidentes em campanhas que são denunciadas ao CONAR (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária).

Um dos casos mais curiosos dos últimos tempos aconteceu no final da semana passada: o órgão recebeu denúncias pelo tom de sua própria campanha “Opções”, assinada pela AlmapBBDO.

O trabalho de comunicação conta com dois filmes. Ambos dividem a tela em duas partes, mostrando elementos visualmente opostos, enquanto a narração diz: “já pensou se todo comercial tivesse que ter opções para agradar a todo mundo? Por isso que existe o Conar. Para separar o que é gosto pessoal do que é ofensivo e ilegal”.

Um dos vídeos mostra duas famílias no café da manhã. Na mesma mesa e ambiente, os movimentos são parecidos, mas tem diferenças fundamentais.

Um lado da tela mostra um casal heterossexual, um filho acima do peso comendo chocolate e uma filha acariciando um gatinho.

O outro exibe um casal homoafetivo de mulheres, com um filho mais magro e uma filha que faz carinho em um lagarto.

De acordo com as críticas do público em geral e a opinião de alguns profissionais do mercado, tratar como “gosto pessoal” movimentos de comunicação que podem ser encarados como preconceito e discriminação é um retrocesso com relação aos debates relativos a diversidade e representatividade que o mercado tem tentado enriquecer.

O Conar está avaliando ainda a possibilidade de abrir processo para julgar o viés de sua própria campanha publicitária.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.