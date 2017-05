Comercial retrô celebra lanche de Cheetos no Burger King

Pode parecer um produto um tanto quanto inusitado, mas na realidade o Mac N ‘Cheetos, mistura de um lanche do BK e a famoso salgadinho está de volta ao cardápio da gigante mundial de fast food.

Para “coroar” este retorno, a David Miami criou um videoclipe no melhor estilo retrô.

Os protagonistas são o “Rei”, mascote do BK e o tigre “Chester Cheetah” de Cheetos. Vale atenção especial para a trilha do comercial, uma paródia da canção “Return of the Mack”, de Mark Morisson.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.