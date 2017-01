Comercial do Ragazzo diverte com suposta delação

A temática política continua em alta como metáfora para promover os restaurantes do Grupo Habib´s.

Se no inicio da semana o fast-food árabe “revelou” um esquema para “levar um por fora”, em campanha criada pela Publicis, agora foi a vez do Ragazzo mostrar cenas de uma “delação premiada”, em nova peça criada pela PPM Brasil – house agency do Grupo Habib’s. O comercial começa a ser veiculado hoje (18) em TV aberta e na web.

“Atual e bem-humorado, o filme segue a linha das recentes campanhas da Rede, mantendo-se antenado aos acontecimentos no país, trazendo um benefício real aos nossos clientes e democratizando, cada vez mais e de várias maneiras, o acesso à marca”, explica André Marques, Diretor de Criação e Marketing do Grupo Habib’s.

O filme abre com homem prestando depoimento a dois procuradores, em suposta delação premiada. Um deles questiona o delator sobre um esquema em que ele pede 20, mas recebe 30 e se isso acontece todos os dias.

Veja abaixo o filme completo e confira o desfecho da bem-humorada denúncia:

Além dos filmes, estão previstas ações e peças de mídia online e, também, materiais de PDV.

