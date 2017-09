Nova campanha da Diesel celebra falhas e vida sem arrependimentos

São Paulo – Não dar a mínima. Não se importar com a opinião alheia ou com os olhares estranhos. Não esconder as falhas. Não se arrepender de nada. Viver.

Essas são algumas das coisas celebradas na nova campanha da Diesel, “Go With The Flaw”.

O vídeo mostra um homem que edita um vídeo, acrescentando cenas no rolo de filme. Ao mesmo tempo, uma dança e Édith Piaf cantando a máxima “Non, je ne regrette rien”: ela não lamenta nada.

Os modelos da campanha trazem pequenas “falhas”, mas não a escondem: um olhar vesgo, uma orelha “de abano”, uma monocelha do tipo Frida Kahlo, aparelhos nos dentes.

O mote da marca diz “Go with no plan. Go with not sure. Go with what makes you feel insecure”: “Vá sem plano. Vá sem certeza. Vá com o que te deixa inseguro”.

A criação é da Publicis italiana.

Assista: