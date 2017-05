Comercial da Nissan emociona idosos que perderam suas cartas

Abandonar um hábito é sempre complicado. E despedir-se de algo que você ama, como dirigir, é ainda mais difícil. O Código de Trânsito Brasileiro não determina a idade na qual as pessoas são obrigadas a deixar a direção.

Entretanto, para obter ou renovar uma carteira, quem tem mais de 65 anos deve passar por um teste físico a cada três anos.

Com este fator emocional em mente, a Nissan do Brasil e a Lew’Lara\TBWA criaram a ação “A Grande Despedida”, na qual os idosos assumem o volante do modelo esportivo Nissan GT-R numa pista de corrida. A marca transformou a despedida em um momento especial com uma experiência repleta de surpresas do começo ao fim.

As histórias dos participantes foram filmadas e você pode assistir aqui:

