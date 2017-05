6 campanhas de Dia das Mães para se emocionar (e se divertir)

São Paulo – O Dia das Mães se aproxima (domingo que vem, dia 14).

Com a data, as marcas começam a investir em novas campanhas. Afinal, ela é uma das principais do varejo no ano.

Emocionantes, surpreendentes, engraçados. Os comerciais feitos para a data visam o fator primordial da comemoração: amor e apelo emocional.

Confira alguns dos comerciais preparados para a data:

1. Canon

A campanha da Canon traz depoimentos de duas mulheres falando sobre a maternidade e os seus significados. O final surpreende e revela uma linda história de amor.

A criação é da Dentsu Brasil.

2. Mercado Livre

A campanha criada pela REF+T para o Mercado Livre traz com bom humor uma mãe moderna: blogueira e “youtuber”.

Nos diferentes vídeos, a mãe faz um unboxing do presente recebido. Cada vídeo traz um presente diferente.

3. C&A

Com o conceito de “Certo Ou Errado”, a campanha musical da C&A traz diferentes mães, de diferentes estilos. A ideia é mostrar que não há padrões ou regras quando o assunto é ser mãe.

A criação é da Cubocc.

4. Natura

Com criação da Africa, a Natura convidou os filhos a expressarem, por escrito, o amor por suas mães.

Impossível não se emocionar com mães e filhos frente a frente.

5. American Greetings

A empresa americana de cartões comemorativos e personalizados trouxe um comercial que mostra a perspectiva de uma filha no Dia das Mães.

No vídeo, uma menina faz a sua primeira tatuagem e escolhe um recado muito importante para ela.

6. Grupo Sonae Sierra

A empresa que administra shopping centers (entre eles, o Plaza Sul de São Paulo e o Parque D. Pedro em Campinas) traz uma campanha que fala da união entre mães.

No vídeo, criado pela Edelman, mães trocam experiências e falam de seus desejos e perspectivas.