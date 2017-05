Coca-Cola transforma embalagem em pulseira e conquista jovens

Festivais musicais não são apenas locais onde o público se reúne para ver uma série de shows.

Eles transmitem uma experiência, desde os ingressos para a entrada até a comunicação visual na saída.

Para muitos jovens, estar em um evento desses é um sonho – pelas bandas envolvidas e pelo preço excludente para algumas pessoas.

Sabendo disso, a Coca-Cola em parceria com McCann de Bucareste transformou as embalagens em pulseiras colecionáveis que sorteiam ingressos.

Na ação para aumentar a conexão com esse determinado perfil de consumidor foram criados oito brindes que vêm enrolados na própria garrafa.

Já que nem todas as unidades estão premiadas com tickets, a ideia da marca é que os romenos colecionem e usem as pulseiras como acessórios de moda.

Confira abaixo o videocase que mostra que essa boa forma de reposicionar marca a partir da própria embalagem atingiu 75% da população jovem da Romênia e aumentou 11% as vendas do refrigerante:

