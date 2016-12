Coca-Cola leva máquinas da gratidão a cidades do Brasil

Se você pudesse agradecer alguém realmente importante de uma forma inusitada, como seria? O desafio levou a Coca-Cola e a J. Walter Thompson a criarem a Máquina da Gratidão, uma vending machine às avessas.

Ao invés de a pessoa retirar uma Coca-Cola do equipamento, ela vai comprar a garrafa, gravar um vídeo especial de agradecimento e presentear uma pessoa querida.

A mecânica de funcionamento é simples. O consumidor escolhe uma das três versões da garrafa de alumínio comemorativa com imagem do famoso urso e deposita no equipamento para começar a interação.

A partir daí, o consumidor escolhe a quem vai presentar e grava o vídeo personalizado com vários filtros especiais de Natal.

Para amplificar ainda mais a campanha, os vídeos poderão ser compartilhados nas redes sociais, integrando a ação nos pontos de venda com o meio digital.

Dez máquinas foram instaladas em lojas AM/PM dos Postos Ipiranga, em unidades da rede Carrefour e da rede Pão de Açúcar. Elas também serão levadas à shoppings centers em São Paulo.

A ação chegará também à televisão. A Máquina da Gratidão estará nos programas comandados por alguns dos principais apresentadores do país, como Luciano Huck, Rodrigo Faro, Marcelo Adnet e Fábio Porchat.

Em seus programas, eles vão demonstrar como funcionam, tendo também a participação do público.

Essa matéria foi originalmente publicada no portal AdNews.