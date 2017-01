Clive Owen protagoniza curta-metragem da Campari

A Campari revela hoje (24) a sua campanha e as muitas histórias que compõem o Campari Red Diaries. Representando uma mudança significativa na comunicação da marca, o projeto tem múltiplas camadas que valorizam as influências que inspiram os bartenders a compartilhar seu ofício.

Neste contexto, a peça chave da estratégia é Killer in Red, um curta-metragem escrito e dirigido pelo premiado italiano criador do filme “A Grande Beleza”, Paolo Sorrentino e estrelado pelo ator de Hollywood, Clive Owen.

O filme se passa em um sofisticado bar em que o ganhador do Globo de Ouro se transforma de um homem comum em Floyd, um notório bartender do início dos anos de 1980.

Na pele do personagem, Owen imagina a história por trás da criação do coquetel do mesmo nome, The Killer in Red.

A produção se move entre dois períodos de tempo, retratando o espírito efervescente de uma época, usando um elenco de mais de 170 pessoas e por meio de figurinos originais daquela época.

Segundo a lenda, Floyd tem o talento de perceber seus clientes e preparar o coquetel perfeito de acordo com a personalidade de cada um.

Enquanto a história mostra este dito talento, ele é logo apresentado à “Dama de Vermelho” interpretada pela atriz Franco Suíça, Caroline Tillette.

Contudo, no desenrolar da história o público começa a suspeitar que a “Dama de Vermelho” é muito mais complexa do que Floyd jamais poderia ter imaginado.

Como acontece em muitos dos filmes de Sorrentino, o final deixa o público com a tarefa de tirar suas próprias conclusões, enquanto reforça o espírito Campari onde cada coquetel conta uma história e onde o narrador é o bartender.

Além do filme, é possível conferir 12 histórias por trás de cada coquetel mensalmente. Em janeiro é a brasileira Thalia Alves que representa a Austrália com o coquetel Anita, uma homenagem à Anita Garibaldi, que leva cachaça Sagatiba Envelhecida.

Com o intuito de manter a tradição do calendário Campari de tempos passados, bem como assegurar que Campari Red Diarie se desdobre em diversas frentes, os protagonistas e os bartenders de Killer in Red por trás de cada uma das 12 histórias de coquetel serão imortalizados com a criação do Campari Red Diaries Calendar Book, fotografado pelo aclamado fotógrafo argentino, Ale Burset, que captura a essência por trás das histórias e seus narradores.

Assim como nos anos anteriores, somente 9.999 cópias foram impressas e não serão colocadas à venda, e sim, distribuídas internacionalmente aos amigos da Campari ao redor do mundo como um livro de memórias.