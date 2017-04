China in Box lança sua principal campanha do ano

A nova campanha da rede China in Box criada pela Havas é ancorada por três filmes de 15 segundos, que chamam a atenção para a quantidade de comida que cabe na caixinha.

Com bom humor, estética e trilha retrô, os filmes mostram que a comida chinesa da embalagem equivale a 12 esfihas, ou três hambúrgueres ou também seis fatias de pizza.

“Nossa intenção foi reforçar o custo-benefício do produto, brincando com outros tipos de comida que as pessoas costumam pedir delivery, sempre de forma leve e reforçando que China in Box é uma refeição completa, não um simples lanche”, conta Marcelo Siqueira, VP de criação da agência.

Confira abaixo os três filmes da nova campanha:

De acordo com Mary Kaidei, diretora de marketing da marca, “o desafio era a criação de uma campanha que pudesse traduzir os principais diferenciais que reforçam nossa liderança no mercado – a qualidade e o sabor dos nossos produtos; a agilidade, excelência e praticidade do atendimento e serviço que oferecemos; o melhor custo-benefício e as melhores promoções – em uma linguagem moderna que falasse com o público mais jovem. A nova comunicação ficou incrível e muito arrojada”.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.