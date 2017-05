Cheetos e Samsung participam de novo clipe da Anitta

Anitta é um fenômeno. Com seus videoclipes “Bang” e “Essa mina é louca” ela atingiu 300 milhões e 170 milhões de views, respectivamente, só em seus canais oficiais.

No Spotify é a quarta mulher mais ouvida do Brasil. Todo este sucesso faz com que as mais diversas marcas queiram atrelar sua imagem à da artista.

É o caso recente da Samsung e da Cheetos que firmaram parcerias pontuais para a estreia de seu single.

Em ação da Samsung, a cantora divulgou imagens em 360° do single “Paradinha” e a coreografia da música no canal da marca no Youtube. Confira o clipe:

Em um vídeo divulgado na conta da empresa, a cantora estimulou os fãs a comentarem sobre o lançamento. Em poucas horas a postagem contabilizou mais de 1 milhão visualizações. Confira:

Além do making of, Anitta também publicou imagens em 360º do vídeo e a coreografia do novo single, assim como fez com seus sucessos anteriores.

No making of, gravado em Nova Iorque, foram usados diversos aparelhos da Samsung, como o smartphone Galaxy S8 e a câmera Gear 360.

Cheetos

Conhecido por seus salgadinhos assados à base de milho e seu ousado garoto-porpaganda Chesteer Cheetah, é a primeira vez que a marca faz uma ação com um ícone do universo pop.

No product placement da empresa da PepsiCo., a cantora aparece comendo o snack em dois momentos da sua mais recente produção.

Em um primeiro momento, a cantora aparece em um supermercado da Big Apple.

Já na segunda aparição, Cheetah assumirá o papel de “consultor especial” da artista, ajudando-a a escolher os melhores passos da coreografia no vídeo dos bastidores do novo clipe.

“Nosso personagem já é um ícone da marca e tem um forte apelo nos EUA. Por esse motivo é uma ótima oportunidade para trabalharmos ele, pois queremos trazer essa personalidade e o protagonismo que ele tem lá fora para o Brasil”, completa Daniela Cachich vice-residente da PepsiCo.

Este conteúdo foi publicado originalmente no site da AdNews.