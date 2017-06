Chatbot brasileiro vence prêmio do Facebook

São Paulo — O projeto de chatbot dos Alcoólicos Anônimos foi premiado como um dos melhores do mundo pelo Facebook. Ele foi um dos vencedores da categoria Act dos Facebook Awards, projeto que premia projetos “provocativos” e inovadores.

O robô, batizado de “amigo anônimo”, foi uma criação da JW Thompson para celebrar os 70 anos dos Alcoólicos Anônimos no Brasil. A categoria Act buscava projetos que causassem “ação e reação” nas pessoas.

Por meio da página oficial dos AA no Facebook, pessoas que buscavam auxílio encontram o bot no Messenger, que interagia com elas. O robô, entre outras coisas, conversava com a pessoa, dava orientações de encontros dos AA e ajudava em momento de recaídas.

“Este prêmio reconhece a criatividade impactante pela qual o Brasil é reconhecido globalmente”, diz o vice-presidente do Facebook para América Latina Diego Dzodan em comunicado.

“Estamos muito orgulhosos do reconhecimento ao AA, pelo exemplo de como a tecnologia pode ajudar a construir comunidade melhores e prestar apoio às pessoas quando elas precisam de ajuda”, diz Dzodan.

Nos primeiros dois dias após o início da ação com o chatbot, página dos AA na rede social ganhou 20 mil seguidores. O robô conquistou 70 mil usuários. A procura pela organização também cresceu. Os AA receberam 10 vezes mais e-mails por dia, os acessos ao site dobraram e houve aumento geral de 20% no número de membros.