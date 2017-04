Chá Twinings cria nova cor Pantone para combater pessimismo

São Paulo – Se os britânicos andam pessimistas e para baixo, talvez um chá resolva o problema. Ou uma nova cor.

A famosa marca de chás Twinings, em parceria com a Pantone (empresa americana cujo sistema de cores é amplamente utilizado na indústria e no mundo do design), resolveu criar uma nova cor.

Após pesquisas, a marca percebeu que as pessoas andavam pessimistas no Reino Unido. Talvez fosse o Brexit, talvez Trump, talvez as ameaças de guerras e mais atentados terroristas ao redor do mundo.

Assim, decidiram criar uma nova cor, para animar as pessoas e trazer o otimismo de volta. A cor foi batizada de “Natural Optimism” e é um tom de azul para lembrar do azul do céu em um belo dia.

Pantone e Twinings acreditam, segundo o comunicado oficial, que a nova cor vai transmitir um sentimento de “contentamento” e trará associações com dias ensolarados de verão e primavera.

Confira: