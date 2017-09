Cerveja Hoegaarden abre espaço próprio em São Paulo

São Paulo – A cerveja Hoegaarden abre amanhã (22), em São Paulo, o seu primeiro espaço próprio no Brasil.

O projeto vai reunir bar, restaurante e floricultura – também haverá programação musical e programação com aulas sobre jardinagem.

O espaço conceitual “The Garden is Open by Hoegaarden” ficará aberto até 15 de outubro, no bairro de Pinheiros.

Segundo a marca, a ideia foi criar um bar inspirado na primavera e também nos jardins da Bélgica, país de origem da marca.

Durante a semana, a entrada será gratuita. Aos fins de semana, custará vinte reais.