Catuaba Selvagem usa Facebook para anunciar novo sabor

Há algum tempo, a Catuaba Selvagem rompe estratégias tradicionais ao voltar sua comunicação para o Facebook.

Pela rapidez em criar postagens de marketing de oportunidade como a trollagem na cerveja Proibida e respostas rápidas em crises como no caso do youtuber que disse ter “vermes” na bebida, a marca conversa e engaja cada vez mais com o público jovem que passa o dia nas redes sociais.

Para lançar seu novo sabor Mel e Limão, a empresa criou um bem humorado vídeo dedicado quase que exclusivamente para a plataforma.

Por isso, enquanto no Youtube o comercial teve apenas 428 visualizações, na rede social ele já foi visualizado por mais de 500 mil pessoas em apenas um dia.

Confira abaixo o vídeo que usa um tom descontraído e palavras como “mozão” e “fechamento” para apresentar outra novidade da empresa que antes da versão Açaí sempre manteve a tradição em sua composição.

Infelizmente, a página oficial no Facebook não permite incorparação de seu conteúdo e não há data para as garrafas chegarem nas gôndolas de mercados nem na mão dos vendedores de rua.

