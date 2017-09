Publicitárias criam cartazes contra abusadores nos transportes

São Paulo – No Facebook, há um grupo fechado chamado Mad Women.

Desde 2016, mulheres que trabalham no meio publicitário se encontram ali para debater ideias, falar sobre feminismo e representação no mundo do marketing, e criar um espaço de acolhimento.

O nome do grupo faz uma releitura do termo “mad men”, criado nos anos 1950 em Nova York para designar os publicitários da Madison Avenue e que ficou popular com a série de TV “Mad Men”.

Ali, entre as 1800 profissionais, surgiu a mais nova empreitada do grupo: uma campanha contra os abusadores de transporte público.

A ideia surgiu após o escândalo do caso do homem que ejaculou em uma mulher dentro de um ônibus em São Paulo e que já tinha diversas passagens pela polícia por crimes semelhantes.

Começando no último dia 29, as profissionais estão criando uma série de pôsteres adesivos em torno da hashtag #MEUCORPONÃOÉPÚBLICO.

No Tumblr da ação, qualquer um pode baixar de graça os cartazes em alta resolução para, depois, imprimir e colar pela cidade em protesto.

Confira alguma das criações da campanha: