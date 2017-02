Campanha te desafia a pedir fast-food sem usar palavras em inglês

Além de anunciar seu mais novo cliente em 2017, a escola de inglês Acbeu – Associação Cultural Brasil-Estados Unidos, a Propeg ainda colocou mais um trabalho inusitado na rua.

No “Desafio Acbeu”, cinco jovens são provocados a entrar numa rede de fast-food e pedir itens de um lanche completo de uma lista sem usar nenhuma palavra em inglês.

A ação conta com câmeras escondidas na lanchonete para gravar as reações reais dos desafiados e sirenes tocando quando cometem um erro.

A iniciativa faz parte da campanha “Acbeu. Você sempre USA”, que brinca com a grafia da sigla USA (United States of America) e o verbo ‘usar’ no presente (USA), e que vai nortear toda a comunicação da escola que, neste começo de ano, está focada na divulgação do período de matrículas.

“As dificuldades de comunicação dos jovens destacam o objetivo da ação, que é mostrar a importância do inglês e da Acbeu na vida das pessoas. Ter que usar outras palavras para substituir por termos como ‘cheeseburger’, ‘milkshake’, ‘barbecue’, ‘sunday’, ‘nuggets’, com certeza, não é uma tarefa fácil para quem não tem o conhecimento ensinado pela instituição”, explica Emerson Braga, CCO da Propeg.

Além do desafio, que será veiculado em televisão e internet, fazem parte da campanha spots de rádio, outdoors, anúncios em jornais e revistas, e ações nas redes sociais da escola.

