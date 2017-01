Campanha “Perdidos na Multidão” encontra criança desaparecida

A campanha “Perdidos na Multidão”, que mostrou cartazes gigantes com rostos de menores desaparecidos em uma partida de futebol da Seleção Brasileira em Manaus, possibilitou o reencontro de uma mãe com seu filho.

Após a ação, por meio de denúncia anônima, uma das 20 crianças que tiveram suas fotos divulgadas foi encontrada. O menor estava há dois anos longe da família.

Parceria entre Z+, Fundação para a Infância e Adolescência (FIA) e Rede Globo, “Perdidos na Multidão” tem o objetivo de ampliar o alcance da campanha para a busca por crianças desaparecidas.

Sua estreia foi em setembro de 2016, durante o intervalo do jogo Brasil x Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

As “cabeças gigantes” levantadas por voluntários na arquibancada foram exibidas no telão do estádio e tiveram destaque na transmissão da Globo.

“Começamos 2017 comemorando este grande sucesso. Encontrar uma criança não tem preço“, diz Douglas Patrício, CEO das empresas Z+ no Brasil.

Confira abaixo o vídeo da ação televisionado pela Rede Globo: