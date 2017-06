Campanha mostra atualização do aplicativo “Itaú Empresas”

Para lidar com um mercado cada vez mais competitivo e contribuir com a eficiência, o Itaú criou uma nova versão do seu aplicativo “Itaú Empresas”, voltado ao fomento de pequenos e médios empreendimentos.

Para oferecer uma experiência de navegação mais intuitiva e leve ao usuário, o app foi remodelado e agora, além de otimizar as atividades do dia a dia, ainda contribui para uma gestão mais eficiente dos seus negócios.

Atualmente o aplicativo é utilizado por meio milhão de clientes do segmento e a expectativa é que, com o redesign, este número cresça em 20% até o final o ano.

A ferramenta possui tecnologia Touch ID e finger print, o que agiliza o acesso e tem como principal diferencial a integração com o itoken, permitindo assim a realização de pagamentos, transferências, recebimentos, empréstimos e outras atividades de forma mais rápida e segura.

Outros destaques do App Itaú Empresas são: a centralização das pendências, em que o usuário consegue visualizar na própria home do app todas as tarefas pendentes, o que facilita a priorização e o gerenciamento das atividades; a visão consolidada do extrato, que permite a consulta rápida das entradas, saídas e outras movimentações do negócio, como por exemplo a visualização simples e informativa do saldo do cheque especial; consulta do limite disponível em cada produto e a facilidade na contratação de empréstimos parcelados.

Para o diretor do Itaú Unibanco, Wagner Sanches, o empresário é o protagonista do seu negócio e o banco tem o papel de atuar como um parceiro e facilitador financeiro com soluções inovadoras que contribuam com a eficiência no planejamento financeiro e na tomada de decisões do seu negócio:

“Queremos facilitar a vida dos nossos clientes para que eles tenham mais tempo para gerir o seu negócio. Com o aplicativo do Itaú Empresas, o empresário tem à disposição diversos serviços e consegue realizar movimentações financeiras onde estiver,” conclui o executivo.

Este conteúdo foi publicado originalmente no site da AdNews.