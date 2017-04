Campanha inspirada faz adoções de animais aumentarem 150%

São Paulo – Se vocês gosta de animais, mas sempre acha que ainda não chegou a hora de adotar um, uma campanha criada para a ONG indiana World For All Animal Care And Adoptions pode ser o empurrãozinho que faltava.

O fotógrafo Amol Jadhav e o diretor de arte Pranav Bhide retrataram ilusões de ótica tão sutis quanto poderosas para incentivar a prática em Mumbai, capital de seu país.

Com o mote “Há sempre espaço para mais um. Adote”, as peças fazem um jogo criativo aproveitando o espaço vazio de fotos de famílias.

Nas lacunas negativas, o espectador mais atento consegue visualizar a imagem de um cachorro, de um gato e de um coelho.

Segundo os organizadores, a campanha fez tanto sucesso que a procura por pets no evento seguinte da ONG aumentou em 150%, levando a 42 adoções. Confira a seguir a criação da McCann Worldgroup.