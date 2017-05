Campanha do Dia dos Namorados da Natura aborda “simpatias”

A Natura lançou a nova campanha publicitária para Humor, sua principal marca de perfumaria feminina.

Intitulada “Simpatias de Humor”, a campanha retrata um traço cultural bem brasileiro: as simpatias.

Criada pela DPZ&T e lançada especialmente para o Dia dos Namorados, a ação reinterpreta as tradicionais receitas amorosas de uma maneira divertida ao desconstruir estereótipos de relacionamento afetivos e ampliando as possibilidades para além dos modelos idealizados.

Para Denise Galo, diretora de criação da DPZ&T, “os modelos femininos, e as receitas para alcançá-los, ainda são muito presentes na nossa cultura. O humor é um recurso incrível para descontruir estereótipos, nesse caso, o da mulher que para ser feliz precisa conquistar ou reconquistar um amor”, comenta.

A ação fortalece o posicionamento da Natura como “Casa de Perfumaria do Brasil”, por meio de uma leitura do Brasil criativo, original e irreverente.

A trilha, inclusive, tem traços de brasilidade, com elementos do forró, mesclados à batida eletrônica contemporânea.

Rita Wainer, artista que foi uma das estrelas da campanha de lançamento da “Casa de Perfumaria do Brasil”, empresta os traços característicos de sua obra em ilustrações que estarão presentes nos filmes, anúncios, OOH e materiais digitais.

“Somos a única empresa da América Latina a ter uma perfumista in-house que faz co-criações com perfumistas das maiores casas de perfumaria do mundo”, afirma Denise Coutinho, diretora da unidade global de perfumaria e presentes da Natura.

“Usamos óleos inéditos da biodiversidade brasileira e álcool 100% orgânico em nossas fragrâncias e também fomos pioneiros no uso de vidro reciclado nas embalagens de nossa perfumaria. Esses elementos, aliados ao nosso profundo amor e conhecimento de nossa cultura, fazem com que possamos traduzir a exuberância e a criatividade dos aromas, jeitos e tons do Brasil em fragrâncias únicas e com muita personalidade.”

A criação é de Denise Gallo, Giovana Madalosso, Alexandre Moura, Heloisa Ribeiro e Yuri Goo, e a direção de Criação de Rafael Urenha, Marcello Barcelos, Sergio Mugnaini e Denise Gallo.

Este conteúdo foi publicado originalmente no site da AdNews.