Campanha da Nestlé exalta força das mulheres nordestinas

Você quer campanhas com personagens reais? A nova campanha de Nestlé Ideal foi feita para você. Com mulheres e depoimentos verdadeiros, filmados em suas próprias casas, os três filmes criados pela Publicis mostram como a força das mulheres nordestinas é característica e necessária, e como o produto as ajuda na hora de enfrentar desafios e lutas diárias, uma vez que oferece os principais nutrientes deficientes na população brasileira, que a marca descobriu depois estudos e pesquisas.

Os filmes contam com duas versões, de 1’ e 15’’, em TV aberta e também nas redes sociais da Nestlé. As peças são encerradas com a mensagem: “Cada família tem suas razões para ser forte – Nestlé Ideal, a nutrição que a sua família precisa. A força que o dia a dia exige”.

Por meio de pesquisas, a Nestlé identificou, por exemplo, que 99% dos adultos não consomem a quantidade necessária de cálcio por dia.

Outras carências incluem baixo consumo de ferro – que atinge 18% da população – zinco – presente em 23% da população – e vitaminas A, C, D e E – que apresentam baixos índices de consumo em 75%, 46%, 99% e 100% da população, respectivamente.

Isso significa que a companhia desenvolveu um produto com perfil nutricional específico de acordo com as deficiências nutricionais do brasileiro, alinhada ao propósito de melhorar a qualidade de vida e contribuir para um futuro mais saudável para as pessoas e famílias.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.