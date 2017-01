Campanha da Amil traz “histórias baseadas em amores reais”

Após bater a marca de 14 milhões de views e ter um dos comerciais brasileiros mais vistos no YouTube em 2016, a Amil ganha, neste início de ano, nova campanha do movimento Obesidade Infantil NÃO, que está em seu quarto ano.

Idealizado pela Artplan, o conceito desta vez é a força do sentimento predominante na relação entre pais e filhos: o poder do amor. Para essa nova fase, o conteúdo do portal também foi reformulado.

No ar desde o último domingo (22), os filmes retratam situações inusitadas do dia a dia – e que pais e mães conhecem muito bem – sob o título “histórias baseadas em amores reais”.

Todas as peças valorizam o conceito de que o amor dos pais é fundamental em todos os momentos da vida da criança e reforçam a mensagem de que a obesidade infantil também pode ser superada com amor e dedicação. Confira:

