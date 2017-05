Campanha conscientiza sobre exploração sexual na indústria pornô

Cair em sites ou ser direcionado através de cliques despretenciosos pode ser bem chato, não é?

Mas este movimento faz parte de uma ação da ONG Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, que usa URLs similares as dos principais sites pornográficos do mundo para conscientizar as pessoas sobre a exploração sexual.

Porque chato mesmo é saber que “94% de atos de agressão acontecem com atrizes enquanto performam”, ou que “70% das DSTs que acontecem nesta indústria ocorrem em mulheres”, não é mesmo? Com vocês, “The Unwanted Url”:

Em vídeo, a campanha ainda provoca ao pontuar que tais “dados [você] nunca procurou saber”, mas aproveita o gancho para convidar o espectador a se informar sobre as questões que permeiam este tema: ao final do filme, surge uma busca pronta no Google sobre “a verdade por trás do mundo pornô”.

A criação é da agência Purple Cow. A produção é da Companhia de Cinema, com direção da dupla Angry. A trilha á assinada pela Play It Again.

