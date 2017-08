Cachorros invadem cinema para promover marca de ração

Quem não se derrete com vídeos de cães e gatos fofinhos que circulam na internet? Agora, imagina ir ao cinema e, de repente, ver a sala de exibição ser invadida por cães encantadores, que sobem as escadas e sentam nos degraus para assistir ao que está passando na telona?

Foi o que a agência nova/sb proporcionou a algumas dezenas de pessoas que aproveitavam as férias de julho para curtir um cineminha num shopping de São Paulo.

A intervenção surpresa fazia parte da campanha “Cachorro feliz, dono feliz”, da Special Dog. A peça, criada por Atila Francucci, VP de Criação da nova/sb, André Pessoa e Caio Grafietti, será lançada em setembro.

No cinema, os cães assistiram e interagiram com um comercial da marca e acabaram “entrando” na tela para comer a ração apresentada no vídeo.

Depois, satisfeitos, deixaram a sala para que os expectadores pudessem assistir ao filme. Assista abaixo ao ataque de fofura proporcionado pela intervenção:

“A reação do público foi maravilhosa nas três sessões em que fizemos a intervenção. Eles não faziam ideia do que iria acontecer e ficaram completamente encantados. Riam, tiravam fotos e no final, lamentavam quando os cães deixavam a sala. Muitos pediam para que eles voltassem. Essas reações – totalmente espontâneas – fazem parte da peça que que irá ao ar, e são um dos pontos altos do vídeo”, conta Sérgio Campani, head de atendimento da Special Dog na nova/sb.

A agência aposta no potencial de viralização que os bichinhos têm nas redes sociais para reforçar a imagem da marca. Por isso, a campanha será iniciada pela internet, claro, e só depois irá para a TV e o cinema.

Para esse comercial, foram selecionados três cães atores, muito experientes, e que passaram uma semana treinando a cena diariamente no cinema onde o filme foi gravado.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.