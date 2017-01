Cacatua vira DJ em comercial da Ford

A Ford lançou uma nova campanha publicitária com foco na tecnologia de comando de voz do Ka e do Ka+, oferecida de série em toda a linha.

Em tom bem-humorado, o filme é estrelado por uma cacatua que aciona o sistema de voz para ouvir rock e dançar quando o dono sai do carro.

Ford Ka foi o primeiro carro do segmento de entrada a vir com comandos de voz para ligações, mensagens, previsão do tempo, notícias e navegação pelo smartphone.

Atualmente, o My Connection Gen 3 é compatível com iOs e Android, e possibilita acessar Google Maps, Waze e até Twitter.

A campanha, criada pela GTB Brasil, também é composta por material impresso, digital e publicações nos canais de mídias sociais da Ford. Confira:

