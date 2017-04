Cabine de fotos surpreende mulheres com hematomas

Atualmente, ações criativas ao redor do mundo procuram refletir a violência contra a mulher para revelar o quanto este mal, infelizmente, ainda está presente. Se aqui no Brasil, o Estadão em parceria com a Giusti comunicação fez um espelho especial que mostra a imagem da mulher com hematomas, na Alemanha, a DDB Berlim junto com a ONG “Terre des Femmes” criou uma cabine de fotos que alerta para a violência doméstica.

Instalada em uma movimentada área da capital, a “Bruise Automat” parece mais um dos tantos lugares berlinenses para tirar séries instantâneas, mas ao revelar as poses, um software feito especialmente para a ação, reconhece quais são os rostos femininos e insere manchas que parecem socos em uma das quatro fotos reveladas pela máquina para conscientizar sobre os altos índices alemães de desrespeito contra a mulher.

Confira abaixo o videocase desta importante iniciativa:

