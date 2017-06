Cabify vai distribuir brigadeiros de graça nesta segunda

São Paulo – A segunda-feira vai ser mais doce em São Paulo, Santos e Campinas. No Dia dos Namorados (12), a Cabify vai distribuir brigadeiros de graça, em comemoração ao primeiro ano da empresa no Brasil.

A partir do meio dia, quem quiser saborear os doces da Brigaderia P. Puel deve selecionar a categoria “BrigaDay”, na barra inferior do aplicativo, e informar o seu endereço. Cada usuário do app terá direito a até dois brigadeiros em uma embalagem especial.

As entregas serão realizadas enquanto durarem os estoques. Os motoristas que entregarem os doces não vão transportar passageiros nesta segunda.