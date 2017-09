Burger King retoma lanche da linha picanha, com cogumelos e tarê

São Paulo – O Burger King Brasil lançou nessa semana um novo lanche da sua linha de hambúrgueres de Picanha.

Em edição limitada, o Picanha Prime traz cogumelos marinados e molho tarê. Ainda leva queijo, alface e cebola.

O lanche já esteve no cardápio da marca em 2015. Após pedidos dos consumidores, voltou por tempo limitado.

O preço sugerido do combo é de R$29,90 e está em todos os restaurantes do BK no Brasil.

Outros sanduíches da linha de hambúrgueres de picanha incluem o Chimichurras, feito com fatias de bacon e molho chimichurri à base de ervas; e o Picanha Barbecue Bacon.