Burger King lança cachorro-quente no país com campanha “travessa”

São Paulo – A Burger King encontrou uma maneira “engraçadinha” para lançar dois novos cachorros-quentes no Brasil. Em vídeo promocional, a rede de fast-food pergunta a seus consumidores “O que é mais importante: o tamanho da salsicha ou como se faz?”.

A resposta que teve mais adeptos é a que se tornou o mote da campanha dos novos cachorros-quentes da marca: “como se faz”. Segundo a Burger King, as salsichas que acompanham os dois novos lanches que chegam hoje ao cardápio fixo das lojas brasileiras são feitas de carne 100% bovina e grelhada.

São duas versões do chamado Grill Dog: o clássico, que leva mostarda, ketchup, batata palha e maionese da marca, e o Cheddar Bacon que, como o próprio o nome sugere, vem com os adicionais de bacon e queijo cheddar.

Os cachorros-quentes foram primeiramente lançados nos EUA no começo de 2016. Eles já eram vendidos em lojas da Burger King no interior do estado de São Paulo desde o final do ano passado.

O preço sugerido para o Grill Dog individual é de 7,90 reais. O Combo Grill Dog com duas salsichas, batata média e refrigerante (refil grátis) sai por 22,90 reais.

Você pode ver o vídeo da campanha, assinado pela DAVID São Paulo, abaixo: