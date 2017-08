Burger King vai dar hambúrguer de graça para quem for demitido

São Paulo – Foi demitido? Situação difícil… Mas tudo ficará menos pior com um hambúrguer na mão.

Nos EUA, uma ação do Burger King está dando whoppers de graça para quem acabou de perder o emprego.

Para isso, a pessoa precisa avisar o fato em sua página no LinkedIn e escrever “Fui demitido. Quero um whopper grátis”.

Além disso, deve usar a hashtag #WhopperSeverance. “Severance” quer dizer “indenização”, em inglês.

Depois, a pessoa recebe em seu e-mail um link onde pode se cadastrar para finalmente receber, em casa, uma carta “oficial” e um cartão que dá direito a trocar por um lanche em um dos restaurantes da rede.

A ideia da ação de marketing da marca é justamente essa: indenizar quem perdeu o emprego e animá-los com um sanduíche de graça.

O “mimo”, certamente compartilhado nas redes sociais, tende a trazer um buzz positivo para a marca.

O cartão que vem junto com o lanche diz “We know getting fired sucks, but getting a free Whopper doesn’t” (“Nós sabemos que ser demitido é um saco, mas receber um Whopper grátis não”).