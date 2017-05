Burger King “desagrada” rei da Bélgica em sua estreia no país

São Paulo – A rede de fast-food Burger King está prestes a abrir seu primeiro restaurante na Bélgica e, para promover sua estreia, resolveu usar a família real do país em uma ação de marketing.

O problema é que o restaurante americano não pediu permissão à monarquia belga.

Ao visitar o site promocional do Burger King no país, o internauta é convidado a participar de uma votação onde deve escolher “quem é o rei”: o Burger King (rei em inglês é king) ou o monarca do país, o rei Philippe.

Como reporta o site da BBC, a “brincadeira” não foi bem recebida pela monarquia belga, que transmitiu seu desagrado através de um porta-voz:

“Nós desaprovamos essa abordagem”, disse o porta-voz real Pierre Emmanuel de Bauw. “Como é para fins comerciais, não teríamos dado nossa autorização”, acrescentou.

Segundo a BBC, o Burger King não respondeu imediatamente ao pedido de comentário sobre o ocorrido, mas um porta-voz disse que a empresa ainda não tinha sido contatada pela família real a respeito.