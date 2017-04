O Burger King, anunciante do ano no Cannes Lions 2017, lançou mais uma campanha que mantém seu bom nível em comunicar as novidades da rede.

Desta vez, em um comercial de apenas 15 segundas, a marca expõe as particularidades do Whopper, mas deixa um mistério na peça que só poderá ser solucionado caso a pessoa tenha Google Home, assistente pessoal da empresa.

Confira abaixo a interativa criação da David de Miami:

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.