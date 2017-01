Brincadeira do Burger King cria ilusão no Metrô de Seul

Muitas vezes a viagem demora mais do que o esperado e a fome chega antes do previsto. Nessas horas, a maior vontade é descer logo do transporte e conseguir saciar o desejo.

Isso acontece tanto no Brasil quanto do outro lado do mundo, e um norte-coreano resolveu brincar com a vontade coletiva.

A ideia é de Donheon Lee, estudante da Universidade Hongik, e é tão boa que o próprio Burger King a pôs em prática.

A brincadeira consiste em envelopar trens inteiros com anúncios que utilizam as prateleiras para bagagens como chapas de fritar, criando a ilusão de que os hambúrgueres estão sendo grelhados no vagão.

Toda a execução do projeto teve parceria do jovem e da agência Cheil de Seul.

Este conteúdo foi originalmente publicado no portal AdNews.