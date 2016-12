Maioria dos brasileiros presenteará no máximo 3 pessoas no Natal

São Paulo – Em um ano de cenário econômico ruim e brasileiros precisando economizar, uma pesquisa do Mercado Livre revela que a troca de presentes, em 2016, será mais discreta.

Segundo a pesquisa, 66% dos brasileiros vão presentear no máximo três pessoas no Natal.

No ano passado, antes do cenário econômico preocupante, a generosidade era maior e 55% dos brasileiros pretendiam presentear mais de quatro pessoas.

Em 2016, apenas 34% falaram em comprar mais de quatro presentes.

37% dos consumidores responderam que vão gastar, no máximo, 100 reais com cada presente.

Mas a parcela dos que vão gastar 500 reais por presente aumentou: 13%. Em 2015, eram 9%.

No mobile

O smartphone foi a plataforma preferida dos brasileiros para as compras de 2016, com 75% da preferência. Menos consumidores usaram o desktop ou o notebook para fazer uma compra.

Um avanço e tanto do e-commerce via apps e sites mobiles. Em 2015, apenas 43% citaram esse meio de compra.

No crédito

O parcelamento no cartão de crédito foi a forma mais escolhida de pagamento pelos consumidores, com 52% da preferência.

O boleto vem em segundo lugar, com 35%.

A pesquisa do Mercado Livre foi feita nas cinco regiões do País, com 643 participantes como base da pesquisa.