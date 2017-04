Robô no Facebook do Alcoólicos Anônimos faz ajuda crescer 1300%

São Paulo – Um boot (sistema automático de mensagens que interage com usuários) no Facebook fez a busca pela entidade Alcoólicos Anônimos crescer 1300%.

Em parceria com o Facebook e com criação da agência J. Walter Thompson e da Movile, o AA brasileiro lançou a campanha “Amigo Anônimo”, que usa o boot como canal extra de auxílio para interessados.

Através da página oficial, pessoas que buscam auxílio encontram o boot no Messenger, que interage com elas.

O boot, ao conversar com a pessoa, dá as primeiras orientações sobre como lidar com o alcoolismo e também incentiva a pessoa a buscar um grupo de atendimento de emergência pessoalmente.

O boot também auxilia pessoas em um momento de recaída.

Se a pessoa precisa de indicação de ajuda, o boot, por exemplo, mostra endereços próximos e horários de atendimento.

Resultados

O resultado inicial foi muito positivo.

Segundo o AA, nas primeiras 48 horas de vida do boot foram 70 mil acessos. Já a busca por ajuda via e-mail no AA cresceu 1300%. Saltou de 3 ou 4 contatos diários para 40 contatos.

Já os acessos no site do AA cresceram 100%.

Além disso, os grupos registraram 20% novos membros.