Bob’s lança nova batata canoa com cheddar e chili

São Paulo – A partir de amanhã (24), os consumidores do Bob’s encontrarão uma nova batata no cardápio.

A marca brasileira lança a sua nova batata tipo canoa. A porção vem com cheddar e chili e em duas porções, média e mega.

O chili, contudo, não será tão tradicional assim. É que a comida é originalmente bem apimentada, mas muitos consumidores não gostam de pimenta.

Assim, a porção do “chili” servido com o cheddar será um molho com carne moída condimentada. A pimenta virá em um sachê à parte, já incluso no preço.

A porção média sairá por R$ 9 e a mega por R$ 14.

Novos lanches

Além da batata, o Bob’s lança dois novos lanches, criados especialmente para entrarem no menu Super Oferta, onde os sanduíches custam R$ 8.

O Clássico Duplo traz dois hambúrgueres, maionese, alface, tomate e queijo. Já o Clássico Egg leva um hambúrguer, maionese, alface, tomate, queijo e ovo.

Confira as imagens, exclusivamente em EXAME.com: