Bob’s inaugura primeira loja 100% digital

A Rede Bob’s inaugurou, no Rio de Janeiro, a primeira loja 100% digital do país. No novo modelo, que será implantado no BarraShopping, todos os pedidos serão feitos pelo terminal de autoatendimento ou pelo aplicativo lançado na inauguração.

Com 136 m², a nova flagship segue o novo conceito de ponto de venda Bob’s, que tem como propostas o design contemporâneo e a funcionalidade.

O espaço, que levou 45 dias para ser finalizado, tem como destaque, além dos totens de atendimento, a possibilidade de fazer o pedido pelo novo aplicativo da rede.

Através do app, o consumidor poderá efetuar a compra com a plataforma digital Masterpass, da Mastercard, que facilita o pagamento ao acessar as informações do cartão – tanto da Mastercard como de outras bandeiras.

Segundo o diretor geral da Rede Bob’s, Marcello Farrel, a loja vai proporcionar uma nova experiência de compra ao consumidor.

“Nossos clientes estão buscando cada vez mais conveniência, agilidade e personalização no momento da compra e a nova loja entrega essas três vantagens.

Além do totem, o consumidor pode usar também o aplicativo. Nessa opção, ele não precisa nem sair da mesa para realizar o pedido, apenas para buscá-lo”, explica.

Essa matéria foi originalmente publicada no portal AdNews.