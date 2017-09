Bar “Stranger Things” ganha intimação inusitada da Netflix

Há alguns meses noticiamos a criação de um bar pop up de Chicago inspirado na série Stranger Things. Ambientado pela aventura da Netflix, o “Upside Down” rapidamente ganhou entusiastas e manchetes mundo afora.

Feito pela Emporium Popups, sem a autorização do serviço de streaming, o empreendimento com data de fechamento para fim de setembro recebeu uma notificação que só a plataforma conseguiria pensar.

Confira abaixo uma das únicas cartas de fechamento que conquistam ao invés de irritar:

“Danny e Doug, meu walkie-talkie está estragado então precisei enviar essa nota no lugar. Soubemos que vocês lançaram um bar pop-up de Stranger Things na Logan Square.

Olha, eu não quero que pensem que somos estraga-prazeres, e adoramos o tanto que vocês curtem a série (espere só até ver a 2ª temporada!). Mas a não ser que eu esteja no Mundo Invertido, não nos recordamos de termos feito um acordo com vocês pra esse bar. Vocês obviamente são do tipo criativo, então tenho certeza que vocês entendem o quanto é importante pra nós termos controle sobre como nossos fãs encontram os mundos que nós construímos.

Não vamos dar uma de total Dr. Brenner em cima de vocês, mas pedimos que vocês por favor: (1) não estendam o período do bar além das 6 semanas planejadas terminando em setembro, e (2) contatem a gente para permissão se planejarem fazer algo do tipo de novo. Por favor informem assim que possível se é possível concordar com esses pedidos.

Amamos nossos fãs mais que tudo, mas vocês deveriam saber que o Demogorgon nem sempre é tão complacente assim. Então por favor não nos faça ter que ligar para as suas mães.”

Em uma demonstração cativante de cultura da marca, a Netflix reforça seu posicionamento de ações criativas e valorização de seus “brand lovers”.

Desta maneira, a empresa fez com que o bar, que era um sucesso não prorrogasse suas atividades, ao mesmo tempo que dá uma aula em gestão de crise.

Este conteúdo foi publicado originalmente no site da AdNews.