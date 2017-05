Azul vai servir menu criado no MasterChef da Band aos passageiros

São Paulo – Em maio, quem voar na classe executiva da Azul vai ganhar um menu saído diretamente do programa MasterChef Brasil, da Band.

Nos voos que ligam Brasil a Miami, Orlando e Lisboa, os passageiros da classe executiva terão direito ao prato criado em um dos episódios do reality show.

No programa, os vencedores foram Ana Luiza Teixeira, Nayane Barreto e Vitor Bourguignon. Portanto, o prato criado por eles e que será usado pela Azul passou pelo aval dos três jurados.

O menu é composto por uma entrada de creme de camarão com coco fresco; um prato principal de salmão com crosta de amêndoas, purê de aspargos e molho de limão siciliano; e uma sobremesa de maçã de especiarias com creme inglês e biscoito amanteigado.

O prato foi adequado às normas de preparação de alimentos em voos, de acordo com a Anvisa.

A Azul também fez um briefing com os participantes, já que há determinados alimentos que são mais adequados para serem servidos em voos, em função da segurança alimentar.