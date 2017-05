Axe reforça posição da marca em filme sensível

Durante muito tempo o Axe se posicionou em campanhas como um desodorante que meninos comuns o usavam e lindas mulheres magicamente se apaixonavam por eles.

Em um reposicionamento feito no início de 2016, o filme “Find Your Magic” criado pela holandesa 72andSunny anunciou o novo momento da marca.

A partir dele, ele se coloca como um produto que quebra o paradigma da comunicação tradicional e passa a celebrar outros perfis de público masculino.

Em mais uma elogiável peça da agência de Amsterdam, a empresa mostra diversos tipos de homens que se perguntam “É OK ser magro? Não gostar de esportes? Ter cabelo grande? Gostar de gatos? Se depilar?”.

Dessa maneira, ao mostrar retratos de garotos comuns, a empresa prossegue deixando de lado as idealizações de seus consumidores e os apresenta como pessoas reais, com suas inseguranças e questionamentos. Confira abaixo o sensível filme que mostra que sim, é OK ser quem você é:

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.