Audi critica estereótipos com história de boneca que dirige um R8

Mais um Natal se foi e vimos as mesmas cenas na troca de presentes: brinquedos “de menino” para os rapazes e brinquedos “de menina” para as garotas.

A Audi usou a efeméride justamente para desafiar o estereótipo de gêneros definidos nas brincadeiras infantis, contando a história de uma boneca que se divertir dirigindo um R8.

Bem ao estilo “Toy Story”, o vídeo começa assim que a loja de brinquedos fecha as portas. Porém, em vez de sair com sua carruagem rosa, a boneca prefere algo mais, digamos, emocionante.

Enquanto dirige pelos corredores do local, ela se depara com vários brinquedos em papéis classificados como “inadequados” ou “pouco usuais” pela maioria da sociedade, mas, que no fundo, são perfeitamente normais.

Além do divertido vídeo, a campanha “Cambiemos el Juego” (algo como “Vamos Mudar o Jogo”, em português) sorteou kits com uma miniatura do R8 juntamente com a boneca do comercial. As ações nos convidam a refletir que “assim como dirigir, brincar também não deve ser definido por gênero”.

Essa matéria foi originalmente publicada no site da Quatro Rodas.