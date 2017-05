As páginas brasileiras que dominam os views no Facebook

A Rede Snack, uma rede multiplataforma brasileira – que cria, produz, desenvolve e distribui conteúdo original multiplataforma (YouTube, Facebook, Snapchat, SVODs), divulgou um ranking com as páginas brasileiras que tiveram mais views em seus vídeos no Facebook no mês de abril.

O objetivo da pesquisa foi averiguar a popularidade dos perfis brasileiros, bem como o poder de propagação dos mesmos. O software utilizado para a análise foi o Tubular Labs.

A pesquisa foi realizada em abril de 2017 pela Snack Intelligence – área de tendência da rede responsável por pesquisas, monitoramento e análises do mercado de audiovisual digital, que inclui diversas plataformas como YouTube, Facebook, Vine e Instagram.

O resultado revelou que as páginas Bolsa de Mulher, Esporte Interativo e TasteMade Brasil são as favoritas na rede social, tendo obtido 273, 196 e 180 milhões de views em seus vídeos respectivamente.

Canais de mídias tradicionais como Multishow e RedeTV! também estão na lista, mostrando que sabem como atrair o telespectador para outros meios além da TV.

Com diversidade de temas, a lista de 10 nomes comprova que não há receita específica para o sucesso, já que cada uma das páginas possui assuntos e abordagens diferentes.

Porém, segundo Nelson Botega, um dos fundadores, “todos têm em comum a quantidade enorme de vídeos publicados em um espaço de tempo pequeno.

Muitas dessas páginas TOP 10 em números de views têm mais de 300 vídeos publicados por mês, o que mostra que para construir audiência no Facebook a estratégia do vídeo always on (publicação contínua) é a mais acertada”.

“A audiência do Facebook é muito diferente do YouTube. Enquanto no Youtube a audiência é dominada por creators, o Facebook tem uma predominância de grandes mídias. Perfil mais parecido com audiência, menos com comunidade”, explica Botega.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.