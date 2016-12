As personalidades com mais aparições publicitárias em 2016

Segundo dados da Kantar IBOPE Media, de janeiro a outubro de 2016, 15 anunciantes concentraram 66% das veiculações de filmes publicitários com o uso de celebridades na TV aberta da Grande São Paulo.

Estes 15 anunciantes promoveram campanhas em 28 categorias distintas de produtos e serviços.

Anunciante Número de aparições de celebridades Número de filmes veiculados Tempo de exposição (horas:minutos:segundos) Petrobras (GFC) 10223 647 34:48:00 Ultranutrição 6112 6112 08:58:15 Hypermarcas 4924 4342 09:11:16 Ministério da Saúde (GFP) 4784 2446 09:40:32 Genomma 4673 4338 09:30:00 Vigor 3918 1368 11:16:45 Seara 3619 2584 12:12:27 L’Oreal 3098 2244 05:46:00 SKY Brasil 2967 1999 07:10:45 Secretaria Esp. Dos Direitos Humanos (GFP) 1893 631 08:55:30 Divcom Pharma Nordeste 1753 1308 09:28:15 Brasil Kirin 1674 429 02:47:20 Ultrafarma 1495 1495 01:41:38 Oi 1249 1086 04:42:45 Procter & Gamble 1104 1104 03:54:00

Os esportistas, seguidos por atrizes e apresentadores, são as celebridades preferidas pelos 15 maiores anunciantes.

A Ultranutrição tem dois dos seus três protagonistas de campanhas publicitárias, Amaury Jr. e Neymar Jr. entre as celebridades com mais aparições no ranking. Os dados são da solução Easy Celebridades.

Posição Celebridade 1 Amaury Jr. 2 Neymar Jr. 3 Marina Ruy Barbosa 4 Thiago Silva 5 Thiaguinho 6 Fátima Bernardes 7 Marília Gabriela 8 Gisele Bündchen 9 Dedé Santana 10 Giovanna Antonelli 11 Grazi Massafera 12 Cláudia Leite 13 Alex Atala 14 Mateus Solano 15 Alinne Moraes

O Easy Celebridades é um estudo da Kantar IBOPE Media que monitora a aparição de celebridades na TV aberta e registra todas as peças veiculadas no meio, gerando dados relevantes para entender qual o impacto e a impressão que cada celebridade gera no telespectador.

Com essa solução é possível saber o número aparições por celebridades, agência responsável pela campanha, anunciante, categoria, setor, entre outras variáveis.

Essa matéria foi originalmente publicada no portal AdNews.