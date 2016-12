As notícias de Marketing que foram destaque na semana

São Paulo – Confira, a seguir, as principais notícias da semana em publicidade e marketing.

Gratidão: A Coca-Cola e a J. Walter Thompson criaram a Máquina da Gratidão, uma vending machine às avessas. Ao invés de a pessoa retirar uma Coca-Cola do equipamento, ela vai comprar a garrafa, gravar um vídeo especial de agradecimento e presentear uma pessoa querida.

Novidades para o verão: Para os fãs de Fanta Laranja e Sprite, o McDonald’s está lançando neste verão frozen com sabor dos dois refrigerantes. O lançamento será oferecido nas lojas da rede no Rio de Janeiro e São Paulo.

Edição limitada: A famosa cachaça 51 vai ganhar em 2017 mais uma versão sofisticada. Trata-se da Reserva 51 Carvalho Americano – envelhecida por três anos em barris de carvalho americano de primeiro uso. O processo de envelhecimento da bebida é semelhante ao do tradicional uísque bourbon.

Quebra de padrões: Em continuação à campanha “Redondo é sair do seu quadrado”, o segundo filme da série de verão da Skol quer inspirar as pessoas a aproveitarem a estação mais quente e divertida do ano onde estiverem, sem preconceitos ou tabus. Com personagens de diversos perfis, o novo filme que fala sobre quebrar seus próprios preconceitos e aproveitar o verão do jeito que você é. A marca quer aproveitar a estação para mostrar que é o momento das pessoas se libertarem das preocupações.

Boa ação: Para começar o ano mobilizando as pessoas a realizarem uma boa ação, as sorveterias Ben & Jerry’s de São Paulo e Rio de Janeiro recolherão material escolar e de artes para doação em ambas as cidades. Para participar, basta levar a qualquer umas das lojas indicadas objetos como cadernos, fichários, tinta guache, pincel, mochilas, entre outros, e trocar por uma bola de sorvete do sabor Strawberry, na casquinha ou no copinho.

Logos viram filmes: As mídias atualmente se convergem de maneira intrínseca. O analógico e o digital se confundem e se complementam. A partir dessa realidade, o estúdio italiano de design Invasione Creativa resolveu brincar com tal intersecção e criou peças que mostram o que ocorreria se logos de marcas famosas virassem filmes icônicos.

Crítica: Mais um Natal se foi e vimos as mesmas cenas na troca de presentes: brinquedos “de menino” para os rapazes e brinquedos “de menina” para as garotas. A Audi usou a efeméride justamente para desafiar o estereótipo de gêneros definidos nas brincadeiras infantis, contando a história de uma boneca que se divertir dirigindo um R8.