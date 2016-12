As compras do Natal 2016 serão feitas pelo celular, diz Facebook

O período de compras de fim de ano é um dos momentos mais importantes para o varejo e e-commerce no Brasil.

Enquanto 18% das compras acontecem em novembro, durante a Black Friday, um estudo do Facebook estima que 70% das compras de Natal ainda acontecem em dezembro.

E como o celular é um protagonista no dia a dia das pessoas, as marcas precisam estar onde as pessoas estão para falar com elas – segundo pesquisa da Ipsos, comissionada pelo Facebook, 61% dos brasileiros já se informam sobre compras de fim de ano no meio virtual e 25% planejam ir menos às lojas físicas este ano.

A pesquisa aponta que 66% dos entrevistados acabam realizando compras em lojas físicas após influência do Facebook. Já no Instagram, essa conversão é de 34%.

Entre as principais verticais pesquisadas pelos brasileiros, usuários e não usuários de Facebook e Instagram, respectivamente, está Moda com 85% contra 64%, Beleza e Saúde com 54% e 42% e Brinquedos com 50% e 38%.

E o fim do ano é ainda mais social: somente em dezembro do ano passado houve um aumento de 24% do conteúdo publicado no Facebook e 17% a mais no Instagram.

Assim, o Facebook e o Instagram se tornam plataformas de descoberta para as pessoas: a pesquisa mostrou que 68% dos entrevistados as usam para descobrir novos produtos e serviços, e 93% são impactados por posts de marcas.

Como resultado disso, um total de 34% compram um produto e 27% visitam o site em busca de informações

Assistentes virtuais no Messenger

Para as compras de fim de ano, as maiores empresas do varejo têm buscado empregar os novos e imersivos recursos oferecidos pelo Facebook para ajudar consumidores a descobrir novos produtos ou serviços que sejam relevantes e que geraram resultados reais de vendas. Uma novidade que as marcas passaram a explorar em 2016 são os bots no Facebook Messenger.

O Itaú, com a Africa,preparou uma campanha com um vídeo narrado por Fernanda Montenegro, como se ela fosse o tempo.

O grande mote é como se o tempo estivesse dando um conselho para as pessoas, incentivando para que pensem mais nelas, se lembrem de quanto tempo passaram com as famílias e com os amigos, aproveitando os melhores momentos da vida.

Ao serem impactados por um anúncio com o vídeo, as pessoas podem com apenas um clique enviar o vídeo por Facebook Messenger para quem escolherem.

Outro vídeo que pode ser compartilhado é o ‘Carta para os Netos’, com as vovós que estrelaram as campanhas do ano todo falando sobre o papel dos netos a ensiná-las a se manter mais conectadas e sobre como o importante são os momentos que dividimos com pessoas importantes.

O bot permite que a pessoa escolha mandar uma mensagem junto com um dos vídeos ou apenas eles.

A Natura, em parceria com a Salve e a Insight, preparou um bot no Facebook Messenger para auxiliar os consumidores a escolherem um presente.

Ao acionar a caixa de mensagens da empresa é possível detalhar qual é o perfil da pessoa a ser presenteada neste Natal, e o robô trará dicas exclusivas e sugestões de produtos que podem ser encontrados em todos os canais de venda.

O Boticário,com a W3HAUS, também aposta no Messenger para este período. Com a ajuda do bot, o bate papo acontece como se a pessoa estivesse falando com um consultor ao responderem perguntas específicas sobre, por exemplo, o estilo de vida ou o humor da pessoa que vai ganhar o presente. Ao chegar à um resultado, o bot mostra diversas opções de produtos e kits.

“Hoje, nossa comunidade tem 111 milhões de pessoas no Brasil que passam um quinto do tempo em que estão conectados no Facebook. Os bots são uma novidade que ajudam as marcas a interagir de uma forma completamente diferente com o consumidor”, afirma Priscyla Laham, diretora de negócios do Facebook no Brasil.

Durante a Black Friday, por exemplo, a Casas Bahia criou um bot chamado “Baianinho”, brand persona da empresa, que interagiu com os usuários compartilhando ofertas em primeira mão.

Entre 22 e 27 de novembro, mais de 50 mil pessoas foram impactadas e quase 2 milhões de mensagens foram trocadas com o personagem, sendo 900 mil só na véspera do evento.

Essa matéria foi originalmente publicada no portal AdNews.