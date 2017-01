As 10 propagandas que mais emocionam os consumidores

Nesta quinta-feira (26), o Brain Club, clube de assinatura de insights e inteligência competitiva para propaganda, revelou seu primeiro report com o ranking das peças que mais causaram reações positivas no telespectador. O estudo, criado a partir de dados neurocientíficos no Brasil, avaliou 39 filmes publicitários no mês de dezembro de 2016.

A plataforma da Forebrain avaliou atenção, motivação e memorização de marcas concorrentes das áreas de alimentação, auto & petroquímica, casa & decoração, telecomunicação, higiene & cosméticos, varejo e indústria farmacêutica.

A metodologia BRAIN reúne periodicamente 60 participantes para avaliar o conteúdo dos filmes. Os telespectadores são monitorados por tecnologias de EEG (analisa o padrão de ondas cerebrais) e Eye-Tracking (monitora o movimento dos olhos e o padrão de fixação do olhar) para que tenham sua resposta ao filme analisada.

Os insights construídos a partir dessa metodologia ajudam a entender o que toca a mente e o coração dos consumidores, permitindo uma compreensão profunda e detalhada do impacto emocional implícito das estratégias de comunicação de grandes marcas de vários segmentos de mercado. “A partir desses insights é possível identificar quais elementos e construções são mais eficazes para mudar percepções e escolhas de diferentes públicos e construir campanhas mais assertivas. Além disso, a assinatura possibilita que o associado conheça a estratégia do concorrente com muitos detalhes”, defende Billy Nascimento, co-CEO da Forebrain.

O comercial da TIM “Turbo 7” está entre os dez melhores de dezembro de 2016, aparecendo nos rankings de atenção, motivação e memorização.

Confira a lista completa:

Ranking do índice de atenção

1- Renault – O cara lá de cima

2- Caixa – Recuperação de crédito

3- Tramontina – Mestre churrasqueiro

4- Santander Van Gogh – Esfera

5- TIM – Turbo 7

6- Casas Bahia – Porteiro

7- Bauducco – Maestro

8- Ponto Frio – Presente todo dia

9- Globo – teaser de 30 segundos da campanha de ano novo

10- MasterCard – Para uns parece loucura. Para nós não tem preço

O índice de motivação é a emoção do telespectador diante do filme e pode ser positiva ou negativa. Estratégias que empregam humor normalmente buscam gerar emoções positivas no espectador, enquanto comerciais que abordam situações de dor, perda e conflito naturalmente acabam por gerar uma motivação negativa. Em ambos os casos, os filmes podem ser efetivos em engajar emocionalmente o espectador gerando respostas que favorecerão à comunicação das marcas.

Ranking do índice de motivação

1- TIM – Turbo 7

2- Bauducco – Maestro

3- Renault – Marina

4- Novalgina – Você sabia?

5- Friboi – Tem que ter Friboi

6- Chevrolet – Can’t Wait

7- Banco do Brasil – O seguro do brasileiro: Banco do Brasil Seguros

8- Bob´s – Bob’s Whindersson

9- Samsung – 4K de verdade é Samsung

10- Nextel – Dúvidas

A memorização pode ser definida como o processo pelo qual o cérebro consegue armazenar, reter e recuperar diferentes tipos de informação ou experiências. Este índice é um indicativo da probabilidade de o comercial ser lembrado no futuro, ou seja, está relacionado com a formação de novas memórias.

Ranking do índice de memorização

1- TIM – Turbo 7

2- Rede Globo – teaser de 30 segundos da campanha de ano novo

3- Loterias Caixa – Aeroporto

4- MasterCard – Para uns parece loucura. Para nós não tem preço

5- Casas Bahia – Porteiro

6- Ponto Frio – Presente todo dia

7- Santander Van Gogh – Esfera

8- Rede Globo 2 – campanha de 60 segundos

9- Nespresso- Change Nothing

10- Perdigão – Natal com Chester Perdigão

