Apaixonados por Harley-Davidson ganham desconto no Led´s Tattoo

A marca de motocicletas Harley-Davidson é conhecida pela fidelidade e lealdade de seus clientes e simpatizantes. O amor e admiração pela marca é tão grande, que chega ao ponto de alguns entusiastas carregarem o famoso Bar&Shield tatuado na pele.

Pensando nisso, a marca desenvolveu uma ação exclusiva para os membros H.O.G. (Harley Owners Group), o coletivo de proprietários de Harley-Davidson em parceria com o estúdio Led’s Tattoo, na cidade de São Paulo.

Seus associados foram convidados para uma sessão de tatuagem com descontos.

Para divulgar e comunicar a ação para seus membros, a marca conta com o trabalho da agência f2f-digital, responsável pela campanha nas mídias digitais da companhia.

O vídeo, em formato documental, mostra a relação de amor e pertencimento dos membros com a marca, relação que passar a fazer parte de sua identidade e, principalmente, um importante elemento de identificação: os harleyros. Confira:

O H.O.G. é o maior grupo de motociclismo do mundo, com mais de 1 milhão de associados. Ele é responsável por congregar pessoas de todo o mundo em torno de uma afinidade comum: a paixão pelo motociclismo e pela Harley-Davidson. No Brasil, a H-D conta com 15 mil membros ativos.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.