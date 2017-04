Anúncio de cerveja manda indireta para mulher de Sérgio Cabral

A estratégia de algumas marcas para interagir como o público (principalmente nas redes sociais) se notabiliza pela capacidade de se envolver nos principais assuntos do cotidiano de uma região, uma cidade ou o país como um todo.

É o que tem feito, por exemplo, a marca de cervejas Rio Carioca, através do trabalho de comunicação da agência 11:21, com criação comandada por Gustavo Bastos.

No anúncio abaixo, a marca pega carona em dos assuntos mais comentados dos últimos dias no Rio de Janeiro: a decisão da justiça em permitir que Adriana Ancelmo, mulher do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, ambos réus na Operação Lava-Jato, cumpra prisão domiciliar.

Confira:

