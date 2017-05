Amor, não morte — anúncio anti-terror viraliza no Oriente Médio

São Paulo – Um anúncio encomendado por uma empresa de telecomunicações do Kuwait, chamada Zain, está viralizando no Oriente Médio. Em pouco mais de três dias, o vídeo publicado no YouTube já passou da marca de 3 milhões de visualizações.

A campanha, que visa combater o terrorismo, começa com um homem montando um cinturão de explosivos suicida em uma sala. O vídeo corta para um casal de apaixonados que prepara seu casamento, um homem idoso brincando com um bebê e crianças jogando futebol.

Tudo isso ocorre sob a narração de um criança que diz: “Eu vou contar tudo a Deus. Que você encheu os cemitérios com nossos filhos e esvaziou as mesas das escolas… ”

Quando o terrorista sai às ruas pronto para espalhar o caos, em vários pontos do vídeo, as vítimas tentam dissuadi-lo: “Confronte seu inimigo com paz, não guerra”, diz a música. Isso mesmo, a tônica é espalhar o amor, não a violência.

Quando, por exemplo, ele diz em um ônibus que “não existe um deus maior que Allah”, um passageiro que carrega o filho no colo responde: “Você é que vem em nome da morte, Ele é o criador da vida”.

Ao final, a campanha exorta os espectadores a responder ao terror com clemência e amor.

A transmissão da campanha coincidiu com o início do Ramadã, período durante o qual os muçulmanos praticam o seu jejum ritual e que representa renovação da fé e vivência profunda da fraternidade.